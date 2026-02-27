Starlink ripristina le comunicazioni a Sabah dopo le devastanti inondazioni in Malesia

(Teleborsa) - Dopo lein particolare a Sabah nelle aree di Paitan e Sugut,per connettere la popolazione e garantire l’accesso alle comunicazioni, facilitando le attività di soccorso, assistenza medica e consegna di beni di prima necessità per gli sfollati.Il bilancio momentaneo della catastrofe meteorologicaPer tale ragione - si legge nella nota -agenzia di servizi ICT leader dell’area, sotto la direzione del Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dell'Innovazione Tecnologica di Sabah, per installare unità internet satellitari in centri di soccorso strategici. Le autorità hanno consegnato quattro di queste unità all'ufficio distrettuale di Paitan, sotto la supervisione diretta del ministro Datuk James Ratib.Un intervento cruciale, dopo che le acque in piena avevano sommerso le torri di comunicazione, interrompendo completamente il servizio 4G nella regione. I terminali Starlink, invece, connettendosi direttamente ai satelliti in orbitaIn questo modo le famiglie hanno potuto continuare a scambiare aggiornamenti con i parenti fuori dall'area, i soccorritori sono riusciti a tracciare le consegne di viveri e a coordinare tempestivamente l'assistenza medica, le forze di sicurezza hanno mantenuto i contatti con le aree più remote e difficili da raggiungere. Un servizio essenziale che sarà garantito h24 finché non saranno completamente ripristinate le linee di comunicazione tradizionali.- conclude la nota -proprio per portare connessione internet affidabile nei luoghi più impervi e nelle zone disastrate in cui i sistemi tradizionali non garantiscono copertura. Già in passato ha fornito accesso gratuito durante uragani, terremoti e altre emergenze in tutto il mondo.