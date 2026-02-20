Safilo sale al 29,99% di Inspecs dopo nuovi acquisti

Safilo Group

(Teleborsa) - A seguito delle comunicazioni relative alle operazioni azionarie ai sensi della Rule 8.3 del UK Takeover Code,rende noto che, tra il 19 e il 20 febbraio 2026, il Gruppo ha acquistato ulteriori azioni di Inspecs Group rappresentative di circa il 5% del capitale sociale della Società, per un corrispettivo complessivo di circa 4,3 milioni di sterline.A seguito di tali ulteriori acquisti, si legge in una nota, la partecipazione complessiva detenuta da Safilo in Inspecs ammonta al 29,99% del capitale sociale della Società.La società ricorda che, come comunicato in data 15 dicembre e 18 dicembre 2025, Safilo (unitamente a eventuali soggetti che agiscono di concerto) rimane soggetta alle restrizioni previste dalla Rule 2.8 del Codice.