Safilo sale al 29,99% di Inspecs dopo nuovi acquisti

(Teleborsa) - A seguito delle comunicazioni relative alle operazioni azionarie ai sensi della Rule 8.3 del UK Takeover Code, Safilo Group
rende noto che, tra il 19 e il 20 febbraio 2026, il Gruppo ha acquistato ulteriori azioni di Inspecs Group rappresentative di circa il 5% del capitale sociale della Società, per un corrispettivo complessivo di circa 4,3 milioni di sterline.
A seguito di tali ulteriori acquisti, si legge in una nota, la partecipazione complessiva detenuta da Safilo in Inspecs ammonta al 29,99% del capitale sociale della Società.
La società ricorda che, come comunicato in data 15 dicembre e 18 dicembre 2025, Safilo (unitamente a eventuali soggetti che agiscono di concerto) rimane soggetta alle restrizioni previste dalla Rule 2.8 del Codice.