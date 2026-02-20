Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 19:24
24.923 +0,51%
Dow Jones 19:24
49.379 -0,03%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Safilo sale al 29,99% di Inspecs dopo nuovi acquisti

Finanza
Safilo sale al 29,99% di Inspecs dopo nuovi acquisti
(Teleborsa) - A seguito delle comunicazioni relative alle operazioni azionarie ai sensi della Rule 8.3 del UK Takeover Code, Safilo Group rende noto che, tra il 19 e il 20 febbraio 2026, il Gruppo ha acquistato ulteriori azioni di Inspecs Group rappresentative di circa il 5% del capitale sociale della Società, per un corrispettivo complessivo di circa 4,3 milioni di sterline.

A seguito di tali ulteriori acquisti, si legge in una nota, la partecipazione complessiva detenuta da Safilo in Inspecs ammonta al 29,99% del capitale sociale della Società.

La società ricorda che, come comunicato in data 15 dicembre e 18 dicembre 2025, Safilo (unitamente a eventuali soggetti che agiscono di concerto) rimane soggetta alle restrizioni previste dalla Rule 2.8 del Codice.
Condividi
```