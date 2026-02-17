Milano 15:20
Doxee presenta Hyperion Tool per misurare i benefici ambientali ed economici della digitalizzazione delle comunicazioni

(Teleborsa) - Doxee ha presentato Hyperion tool, un nuovo strumento, integrato nella Doxee Platform, che consente alle aziende clienti di verificare e quantificare i benefici derivanti dalla digitalizzazione delle comunicazioni con i clienti.

Disponibile by design per i clienti della Doxee Platform, in Italia, Germania, Austria e Svizzera, Hyperion tool permette di misurare l’impatto in termini di CO2 risparmiata, riduzione del consumo di carta e minori costi operativi, offrendo indicatori chiave (KPI) immediatamente utilizzabili nei bilanci di sostenibilità aziendali.

Lo strumento è pensato per imprese e organizzazioni che operano in settori regolamentati e ad alta intensità di comunicazioni, come utility, banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni ed enti non profit, che ogni anno gestiscono milioni di documenti, fatture e contratti, digitali o cartacei, e che vogliono rendere le loro comunicazioni più sostenibili ed efficienti.

La metodologia di calcolo alla base del tool è stata validata da RINA nel 2023 in conformità con lo standard internazionale ISO 14064-2, consentendo così alle aziende di utilizzare i dati estratti direttamente dalla Doxee Platform per la rendicontazione ufficiale. Solo nel 2025, i clienti Doxee hanno evitato l’emissione di oltre 63.318 tonnellate di CO2, per un totale di 262.341 tonnellate risparmiate tra il 2021 e il 2025.
