Doxee presenta Hyperion Tool per misurare i benefici ambientali ed economici della digitalizzazione delle comunicazioni

Doxee

(Teleborsa) -ha presentato, un nuovo strumento, integrato nella, che consente alle aziende clienti di verificare e quantificare idelle comunicazioni con i clienti.Disponibile by design per i clienti della Doxee Platform, in Italia, Germania, Austria e Svizzera, Hyperion tool permette di misurare l’, offrendo indicatori chiave (KPI) immediatamente utilizzabili neiaziendali.Lo strumento è pensato per imprese e organizzazioni che operano ine ad, comeed, che ogni anno gestiscono milioni di documenti, fatture e contratti, digitali o cartacei, e che vogliono rendere le loro comunicazioni più sostenibili ed efficienti.La metodologia di calcolo alla base del tool è statain conformità con lo, consentendo così alle aziende di utilizzare i dati estratti direttamente dalla Doxee Platform per la. Solo nel 2025, i clienti Doxee hanno, per un totale di 262.341 tonnellate risparmiate tra il 2021 e il 2025.