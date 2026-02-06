Milano 13:48
Tessellis valuta cessione di asset. Riduzione personale tramite uscite volontarie incentivate
(Teleborsa) - Tessellis, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, ha raggiunto un accordo finalizzato
a gestire eccedenze del personale attraverso strumenti non traumatici e, in particolare, mediante uscite volontarie incentivate, secondo criteri e modalità concordati. Lo si legge in una nota della società dopo le indiscrezioni di stampa e le comunicazioni dei sindacati.

La società evidenzia che tali iniziative si inseriscono in un contesto di mercato e di gestione caratterizzato da elevata complessità e da tensioni economico-finanziarie che il Gruppo ha già rappresentato nella propria informativa finanziaria periodica, con specifico riferimento ai profili di continuità aziendale e ai connessi rischi ed incertezze.

In coerenza con tale quadro generale, la società conferma che il management sta concretamente valutando ogni azione possibile volta a rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale, anche mediante la valorizzazione dei propri assets in un contesto di continuità aziendale.

