Telefonica chiude esercizio 2025 in rosso con oneri ristrutturazione

Telefonica

(Teleborsa) - La società di tlc spagnolaha chiuso il quarto trimestre, dopo aver contabilizzato 2,8 miliardi dilegati anche all', che hanno più che controbilanciato il buon andamento della gestione operativa.La società ha accusato unadi euro (da operazioni continue), a fronte dell'utile di 133 milioni archiviato l'anno precedente. Ia 9,17 miliardi di euro (+1,3% a cambi costanti), mentrea 3,2 miliardi (+2,8% a cambi costanti).chiude con una perdita netta di 2,05 miliardi da operazioni continue e di 2,27 miliardi da operazioni discontinue per un totale di. I ricavi sono scesi dell'1,5% a 35,12 miliardi di euro (+1,5% a cambi costanti), mentre l'EBITDA adjusted è calato dell'1,6% a 11,92 miliardi di euro (+2% a cambi costanti).Telefonica ha completato una serie di, cedendo il business innel corso del 2025 e laa inizio febbraio 2026. L'azienda ha inoltre annunciato la vendita della sua unità inper circa 1,22 miliardi di dollari, più un potenziale importo di 150 milioni di dollari legato alle future condizioni di mercato."Abbiamo rispettato le nostre previsioni per l'anno e stiamo aumentando il fatturato, l'EBITDA rettificato e l'OpCFaL rettificato, mentre abbiamo portato avanti la trasformazione del nostro bilancio e del portafoglio", ha affermato il Presidente e CEO Marc Murtra, aggiungendo "abbiamo ampliato la copertura in fibra e 5G e migliorato il valore del ciclo di vita del cliente".