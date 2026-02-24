Telefonica chiude esercizio 2025 in rosso con oneri ristrutturazione

(Teleborsa) - La società di tlc spagnola Telefonica
ha chiuso il quarto trimestre in perdita
, dopo aver contabilizzato 2,8 miliardi di costi di ristrutturazione
legati anche all'uscita da alcuni mercati dell'America Latina
, che hanno più che controbilanciato il buon andamento della gestione operativa.
La società ha accusato una perdita su trimestre di 3,04 miliardi
di euro (da operazioni continue), a fronte dell'utile di 133 milioni archiviato l'anno precedente. I ricavi sono cresciuto dello 0,7%
a 9,17 miliardi di euro (+1,3% a cambi costanti), mentre l'EBITDA adjusted è aumentato del 2%
a 3,2 miliardi (+2,8% a cambi costanti). L'esercizio 2025
chiude con una perdita netta di 2,05 miliardi da operazioni continue e di 2,27 miliardi da operazioni discontinue per un totale di 4,32 miliardi di euro di eprdita
. I ricavi sono scesi dell'1,5% a 35,12 miliardi di euro (+1,5% a cambi costanti), mentre l'EBITDA adjusted è calato dell'1,6% a 11,92 miliardi di euro (+2% a cambi costanti).
Telefonica ha completato una serie di disinvestimenti in America Latina
, cedendo il business in Argentina, Perù, Uruguay ed Ecuador
nel corso del 2025 e la Colombia
a inizio febbraio 2026. L'azienda ha inoltre annunciato la vendita della sua unità in Cile
per circa 1,22 miliardi di dollari, più un potenziale importo di 150 milioni di dollari legato alle future condizioni di mercato.
"Abbiamo rispettato le nostre previsioni per l'anno e stiamo aumentando il fatturato, l'EBITDA rettificato e l'OpCFaL rettificato, mentre abbiamo portato avanti la trasformazione del nostro bilancio e del portafoglio", ha affermato il Presidente e CEO Marc Murtra, aggiungendo "abbiamo ampliato la copertura in fibra e 5G e migliorato il valore del ciclo di vita del cliente".