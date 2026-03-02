Milano 17:05
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/02/2026

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Ribasso composto e controllato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dell'1,05% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 48.688,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49.383,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48.398,6.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
