Milano 17:07
46.239 -2,06%
Nasdaq 17:07
24.896 -0,26%
Dow Jones 17:07
48.867 -0,23%
Londra 17:07
10.781 -1,19%
Francoforte 17:06
24.676 -2,40%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Performance infelice per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 27 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.

Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60.284. Supporto stimato a 59.605. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 60.963.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```