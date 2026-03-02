Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,17% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 25.003,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,17% alle 19:30)
L'indice del listino high-tech USA mostra un +0,17% alle 19:30 e continua gli scambi a 25.003,13 punti.
Condividi
```