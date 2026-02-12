Milano
16:52
46.518
+0,01%
Nasdaq
16:52
25.014
-0,74%
Dow Jones
16:52
50.173
+0,10%
Londra
16:52
10.464
-0,07%
Francoforte
16:52
25.058
+0,81%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 17.09
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,17% alle 16:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,17% alle 16:00)
Il FTSE MIB si muove sulla parità a 46.587,71 punti
In breve
,
Finanza
12 febbraio 2026 - 16.00
Milano mostra un +0,17% alle 16:00 e continua gli scambi a 46.587,71 punti.
FTSE MIB
+0,06%
FTSE MIB
+0,06%
