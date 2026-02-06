Milano
17:04
45.914
+0,21%
Nasdaq
17:04
24.861
+1,27%
Dow Jones
17:04
49.809
+1,84%
Londra
17:04
10.375
+0,64%
Francoforte
17:04
24.724
+0,95%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 17.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,1% alle 16:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,1% alle 16:00)
Il FTSE MIB si muove sulla parità a 45.866,5 punti
In breve
,
Finanza
06 febbraio 2026 - 16.00
Milano mostra un +0,1% alle 16:00 e continua gli scambi a 45.866,5 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 13:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,07% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,06% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 10:30)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,03%
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (0% alle 10:30)
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,1%)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,11% alle 04:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,12% alle 04:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,05% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto