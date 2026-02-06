Milano 17:04
45.914 +0,21%
Nasdaq 17:04
24.861 +1,27%
Dow Jones 17:04
49.809 +1,84%
Londra 17:04
10.375 +0,64%
Francoforte 17:04
24.724 +0,95%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,1% alle 16:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 45.866,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,1% alle 16:00)
Milano mostra un +0,1% alle 16:00 e continua gli scambi a 45.866,5 punti.
Condividi
```