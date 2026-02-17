Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
22:00
24.702
-0,13%
Dow Jones
22:00
49.533
+0,07%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 23.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,04% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,04% alle 19:30)
Il Dow Jones si muove sulla parità a 49.521,39 punti
In breve
,
Finanza
17 febbraio 2026 - 19.30
L'indice del principale listino americano mostra un +0,04% alle 19:30 e continua gli scambi a 49.521,39 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,05% alle 19:30)
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,02%)
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,07%)
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,21% alle 19:30
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,07%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,24%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (+0,11%)
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto