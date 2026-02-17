Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,04% alle 19:30)

Il Dow Jones si muove sulla parità a 49.521,39 punti

L'indice del principale listino americano mostra un +0,04% alle 19:30 e continua gli scambi a 49.521,39 punti.
