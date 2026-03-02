Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,13%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.992,6 punti

In breve, Finanza
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente +0,13%, archiviando la seduta a 24.992,6 punti.
