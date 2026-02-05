Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 18:40
24.744 -0,59%
Dow Jones 18:40
49.187 -0,63%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,75%

Il FTSE MIB termina a 45.819,57 punti

In breve, Finanza
Affonda sul mercato Milano, che esibisce un -1,75% e chiude la seduta a 45.819,57 punti.
