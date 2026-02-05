Milano
17:35
45.820
-1,75%
Nasdaq
18:40
24.744
-0,59%
Dow Jones
18:40
49.187
-0,63%
Londra
17:35
10.309
-0,90%
Francoforte
17:35
24.491
-0,46%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 18.56
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,75%
Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,75%
Il FTSE MIB termina a 45.819,57 punti
In breve
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 17.39
Affonda sul mercato Milano, che esibisce un -1,75% e chiude la seduta a 45.819,57 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,75%
