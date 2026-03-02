Milano 15:42
46.191 -2,16%
Nasdaq 15:42
24.783 -0,71%
Dow Jones 15:42
48.550 -0,87%
Londra 15:43
10.754 -1,44%
Francoforte 15:41
24.681 -2,38%

Buzzi, buyback per oltre 2,9 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Buzzi, buyback per oltre 2,9 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, il 27 febbraio 2026, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 59.944 azioni proprie, al prezzo medio di 49,1328 euro per un controvalore pari a 2.945.216,56 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, al 27 febbraio Buzzi detiene 11.661.220 azioni ordinarie proprie pari al 6,053% del capitale sociale.

A Milano, intanto, si muove in territorio negativo la Società attiva nel settore del cemento, che si attesta a 47,38 euro, con un calo del 3,27%.



Condividi
```