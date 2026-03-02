Buzzi, buyback per oltre 2,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Buzzi
ha reso noto di aver acquistato
, il 27 febbraio 2026, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 59.944 azioni proprie
, al prezzo medio di 49,1328 euro per un controvalore
pari a 2.945.216,56 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 27 febbraio Buzzi detiene 11.661.220 azioni ordinarie proprie pari al 6,053% del capitale sociale.
A Milano, intanto, si muove in territorio negativo la Società attiva nel settore del cemento
, che si attesta a 47,38 euro, con un calo del 3,27%.