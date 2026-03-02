Certificati turbo: cosa sono e a chi si rivolgono

(Teleborsa) - Sul mercatosi trovano due tipologie di prodotti base:. Guardando al turnover complessivo, si evince che la maggior parte del turnover viene generato dai prodotti a leva.Facendo un breakdown delle tipologie presenti sul mercato Sedex se ne trovano essenzialmente, che fanno un po' la parte del leone perché sono i prodotti più semplici da capire e più utilizzati dagli investitori italiani;(turbo certificati, turbo open-end, turbo cross-end, knock-outs, mini future), che sono quei prodotti che presentano un livello di knock-out che va a determinare la leva;il prodotto più storico che si può trovare su Sedex e che, in questo momento, è il prodotto che vede il turnover minore. I covered warrant possiamo definirli delle opzioni cartolarizzate, perchè sono delle semplici opzioni call e put, che possono essere acquistate su MTF Sedex di Borsa Italiana.le tre tipologie, possiamo dire che il più importante sono iche sono quelli appunto più scambiati, con unl'anno, seguono i knock-outs detti anchee, per chiudere, diche sono un prodotto un po' più tecnico, quindi destinato ad un tipo di trader un pochino più sofisticato., detti anche Knock-outs Certificate, sono unnegoziabile su MTF Sedex di Borsa Italiana, e prevedono un livello di knock-out, detto anche unche va a determinare il livello di leva. Sono dei prodottiperché la levatra il valore del sottostante ed il livello di knock-out. Più questa, più laedil livello di rischio sarà basso,, più il livello die quindi anche il livello di rischio è elevato.si rivolgono tendenzialmente aLaè quell'investitore che vuole prendere unasu un determinato sottostante. Grazie al fatto che la leva è variabile, quindidipende dal livello di knock-out. Da un punto di vista matematico questo effetto vuol dire che la, cioè nel momento in cui io vado ad acquistare un certo prodotto con un determinato livello di leva (ad esempio 3), quella leva di tre volte mi verrà mantenuta, che sia un'ora, un giorno, due giorni, una settimana. Quindi, se io investitore ho una view speculativa di breve periodo, posso considerare un prodotto come il Turbo Certificate perandare a implementare la mia view.Ladi investitore a cui questi prodotti sono rivolti è colui che vuoledi portafoglio. Effettivamente, questa è una tipologia di investitore che vediamo sempre di più approcciarsi ad un prodotto di questotipo. Ecco come funziona: nel momento in cui io, investitore, ho unper una serie di motivi, perché pagherei delle penali o perché sul lunghissimo periodo sono rialzista, ma voglio difenderlo da eventuali potenziali discese nel breve periodo, possoin modo tale che, nel momento in cui il mercato dovesse effettivamente scendere, la perdita che ho sul mio portafoglio venga compensata dalla parte di copertura che ho implementato tramite il mio short. Anche questa è una tipologia di investitori che vediamo sempre di più di frequente, sempre più implementata tramite l'utilizzo diprodotti turbo.