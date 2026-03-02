Certificati turbo: cosa sono e a chi si rivolgono

(Teleborsa) - Sul mercato MTF Sedex di Borsa Italiana
si trovano due tipologie di prodotti base: prodotti d'investimento e prodotti a leva
. Guardando al turnover complessivo, si evince che la maggior parte del turnover viene generato dai prodotti a leva.
Facendo un breakdown delle tipologie presenti sul mercato Sedex se ne trovano essenzialmente tre tipologie: prodotti a leva fissa
, che fanno un po' la parte del leone perché sono i prodotti più semplici da capire e più utilizzati dagli investitori italiani; prodotti turbo
(turbo certificati, turbo open-end, turbo cross-end, knock-outs, mini future), che sono quei prodotti che presentano un livello di knock-out che va a determinare la leva; cover warrant,
il prodotto più storico che si può trovare su Sedex e che, in questo momento, è il prodotto che vede il turnover minore. I covered warrant possiamo definirli delle opzioni cartolarizzate, perchè sono delle semplici opzioni call e put, che possono essere acquistate su MTF Sedex di Borsa Italiana. Classificando per importanza
le tre tipologie, possiamo dire che il più importante sono i prodotti a leva fissa,
che sono quelli appunto più scambiati, con un turnover che supera i 10 miliardi
l'anno, seguono i knock-outs detti anche Turbo Certificate
e, per chiudere, di covered warant,
che sono un prodotto un po' più tecnico, quindi destinato ad un tipo di trader un pochino più sofisticato.
I certificati turbo
, detti anche Knock-outs Certificate, sono un prodotto a leva
negoziabile su MTF Sedex di Borsa Italiana, e prevedono un livello di knock-out, detto anche un livello di barriera
che va a determinare il livello di leva. Sono dei prodotti a leva variabile
perché la leva dipende dalla distanza
tra il valore del sottostante ed il livello di knock-out. Più questa distanza è elevata
, più la leva sarà bassa
ed
il livello di rischio sarà basso, minore è questa distanza
, più il livello di leva sarà elevata
e quindi anche il livello di rischio è elevato.
I certificati knock-out
si rivolgono tendenzialmente a due tipologie di investitori.
La prima tipologia
è quell'investitore che vuole prendere una posizione speculativa di breve periodo
su un determinato sottostante. Grazie al fatto che la leva è variabile, quindi
dipende dal livello di knock-out. Da un punto di vista matematico questo effetto vuol dire che la leva rimane fissa su periodi multiday
, cioè nel momento in cui io vado ad acquistare un certo prodotto con un determinato livello di leva (ad esempio 3), quella leva di tre volte mi verrà mantenuta costante per l'intera durata del mio investimento
, che sia un'ora, un giorno, due giorni, una settimana. Quindi, se io investitore ho una view speculativa di breve periodo, posso considerare un prodotto come il Turbo Certificate per
andare a implementare la mia view.
La seconda tipologia
di investitore a cui questi prodotti sono rivolti è colui che vuole implementare delle strategie di copertura
di portafoglio. Effettivamente, questa è una tipologia di investitore che vediamo sempre di più approcciarsi ad un prodotto di questo
tipo. Ecco come funziona: nel momento in cui io, investitore, ho un portafoglio long che non voglio dismettere
per una serie di motivi, perché pagherei delle penali o perché sul lunghissimo periodo sono rialzista, ma voglio difenderlo da eventuali potenziali discese nel breve periodo, posso prendere un prodotto ribassista
in modo tale che, nel momento in cui il mercato dovesse effettivamente scendere, la perdita che ho sul mio portafoglio venga compensata dalla parte di copertura che ho implementato tramite il mio short. Anche questa è una tipologia di investitori che vediamo sempre di più di frequente, sempre più implementata tramite l'utilizzo di
prodotti turbo.