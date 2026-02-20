Milleproroghe: Fp Cgil, dl inadeguato e insufficiente

(Teleborsa) - "Il decreto-legge Milleproroghe
nel testo licenziato dalle commissioni referenti I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei Deputati
non fornisce alcuna risposta ai quasi 90.000 precari della PA o alle migliaia di idonei nelle graduatorie pubbliche scadute o in prossima scadenza
, mancando ancora una volta l’appuntamento per finanziare un Piano straordinario per l’occupazione pubblica".
Così Fp Cgil,
che prosegue: "a partire dai precari PNRR della giustizia che rimarranno fuori dagli impegni sulle stabilizzazioni presi dal Ministero della giustizia, al momento oltre 1.800, nonché per i precari dell’obiettivo convergenza delle regioni del sud la cui scadenza del loro contratto è fissata per il prossimo 28 febbraio
: oltre un migliaio che rischiano di rimanere a casa dal 1 marzo senza le risorse per la loro stabilizzazione o almeno per una proroga finalizzata, o ancora per i precari della ricerca sanitaria. A tale proposito sono stati discussi emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari,
anche di maggioranza, salvo poi aver chiesto il loro ritiro o avendo dato il parere contrario dai relatori e dal Governo. Così come per gli idonei, nessuna proroga per le loro graduatorie o per continuare la sospensione della taglia-idonei tanto voluta dal Ministro Zangrillo
e che sta facendo danni in molte amministrazioni".
"Ci sono invece norme per continuare il trattenimento in servizio dei dirigenti medici in pensione,
invece di preoccuparsi di investire sulle nuove assunzioni, e si proroga ancora una volta l’entrata in vigore dell’albo degli educatori questa volta al 31 marzo 2027. Viene infine differito di un anno il termine per l’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria per i dipendenti pubblici
soggetti al controllo della Corte dei Conti, ma nulla si dice sul fatto che se è un obbligo di legge per poter lavorare, il costo di quell’assicurazione deve essere a carico del datore di lavoro, esattamente come dovrebbe essere per l’iscrizione agli ordini professionali. Un DL Milleproroghe inadeguato e insufficiente", conclude Fp Cgil.