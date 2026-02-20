Milleproroghe: Fp Cgil, dl inadeguato e insufficiente

(Teleborsa) - "Ilnel testo licenziato dallenon fornisce alcuna risposta, mancando ancora una volta l’appuntamento per finanziare un Piano straordinario per l’occupazione pubblica".Cosìche prosegue: "a partire dai precari PNRR della giustizia che rimarranno fuori dagli impegni sulle stabilizzazioni presi dal Ministero della giustizia, al momento oltre 1.800, nonché p: oltre un migliaio che rischiano di rimanere a casa dal 1 marzo senza le risorse per la loro stabilizzazione o almeno per una proroga finalizzata, o ancora per i precari della ricerca sanitaria. A tale propositoanche di maggioranza, salvo poi aver chiesto il loro ritiro o avendo dato il parere contrario dai relatori e dal Governo. Così come per gli idonei,e che sta facendo danni in molte amministrazioni"."Ci sono inveceinvece di preoccuparsi di investire sulle nuove assunzioni, e si proroga ancora una volta l’entrata in vigore dell’albo degli educatori questa volta al 31 marzo 2027. Viene infinesoggetti al controllo della Corte dei Conti, ma nulla si dice sul fatto che se è un obbligo di legge per poter lavorare, il costo di quell’assicurazione deve essere a carico del datore di lavoro, esattamente come dovrebbe essere per l’iscrizione agli ordini professionali. Un DL Milleproroghe inadeguato e insufficiente", conclude Fp Cgil.