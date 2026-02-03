Il caro vita pesa anche sugli animali domestici

(Teleborsa) - Caro vita… a quattro zampe.Secondo un’indagine commissionata da, gli oltre 22 milioni di proprietari di animali da compagnia hanno sostenutoNegli ultimi 12 mesi i costi sono cresciuti in media di 149 euro per animale,Tra questi, circa 329.000 hanno potuto contare su un rimborso totale o parziale grazie a una polizza assicurativa attivata per il proprio cane o gatto.L’indagine, condotta a gennaio 2026 su un campione rappresentativo di proprietari di animali, ha individuato le principali voci di costo.seguita da pet sitter o asilo (202 euro) e dal veterinario (193 euro)., seguito dalle spese veterinarie (107 euro) e dall’acquisto di lettiere e materiali assorbenti (82 euro). Nel corso del 2025, ie, aumentate in media di 44 euro all’anno per animale. Seguono il cibo (+27 euro) e l’assicurazione (+20 euro).L’aumento dei costi ha spinto molti proprietari a rivedere le proprie abitudini:. Più preoccupante è il dato relativo alle rinunce: quasi 4 milioni di italiani hanno ammesso di aver rimandato visite veterinarie o esami diagnostici per motivi economici."Proprio come avviene per gli esseri umani", spiegano gli esperti di Facile.it. "anche per i nostri amici a quattro zampee, se non fatto costantemente, potrebbe rappresentare un grave pericolo. Senza dubbio tutto ciò ha un costo, ma ancora troppi proprietari non considerano il fatto che u".Ad oggi, ma l’interesse è in crescita: oltre 2,9 milioni di italiani dichiarano di voler attivare una copertura nei prossimi mesi, anche grazie a soluzioni complete disponibili sul mercato a meno di 20 euro al mese.