Il caro vita pesa anche sugli animali domestici

(Teleborsa) - Caro vita… a quattro zampe. Nel 2025 mantenere un animale domestico è costato sensibilmente di più a milioni di famiglie italiane.
Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different
, gli oltre 22 milioni di proprietari di animali da compagnia hanno sostenuto spese medie pari a 767 euro per un gatto e 1.263 euro per un cane.
Negli ultimi 12 mesi i costi sono cresciuti in media di 149 euro per animale, ma per 4,1 milioni di proprietari l’aumento ha superato i 500 euro a causa di spese veterinarie impreviste.
Tra questi, circa 329.000 hanno potuto contare su un rimborso totale o parziale grazie a una polizza assicurativa attivata per il proprio cane o gatto.Le voci di spesa più rilevanti
L’indagine, condotta a gennaio 2026 su un campione rappresentativo di proprietari di animali, ha individuato le principali voci di costo. Per i cani, la spesa maggiore è il cibo (358 euro annui),
seguita da pet sitter o asilo (202 euro) e dal veterinario (193 euro). Per i gatti, invece, il cibo resta al primo posto (240 euro)
, seguito dalle spese veterinarie (107 euro) e dall’acquisto di lettiere e materiali assorbenti (82 euro). Nel corso del 2025, i rincari più consistenti hanno riguardato proprio le cure veterinari
e, aumentate in media di 44 euro all’anno per animale. Seguono il cibo (+27 euro) e l’assicurazione (+20 euro).Abitudini che cambiano e rinunce
L’aumento dei costi ha spinto molti proprietari a rivedere le proprie abitudini: 2,4 milioni dichiarano di cercare regolarmente sconti e promozioni, mentre 1,9 milioni acquistano formati scorta
. Più preoccupante è il dato relativo alle rinunce: quasi 4 milioni di italiani hanno ammesso di aver rimandato visite veterinarie o esami diagnostici per motivi economici.
"Proprio come avviene per gli esseri umani", spiegano gli esperti di Facile.it. "anche per i nostri amici a quattro zampe il monitoraggio della salute è importante
e, se non fatto costantemente, potrebbe rappresentare un grave pericolo. Senza dubbio tutto ciò ha un costo, ma ancora troppi proprietari non considerano il fatto che una buona assicurazione li alleggerirebbe da queste spese senza mettere a rischio la salute del loro cane o gatto
".
Ad oggi solo il 22% dei proprietari ha sottoscritto una polizza per il proprio animale
, ma l’interesse è in crescita: oltre 2,9 milioni di italiani dichiarano di voler attivare una copertura nei prossimi mesi, anche grazie a soluzioni complete disponibili sul mercato a meno di 20 euro al mese.