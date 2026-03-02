Milano 17:13
46.265 -2,00%
Nasdaq 17:13
24.935 -0,10%
Dow Jones 17:13
48.892 -0,18%
Londra 17:13
10.790 -1,10%
Francoforte 17:12
24.699 -2,32%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata di guadagni per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 564,09 punti.
Condividi
```