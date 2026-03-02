Milano 17:14
46.270 -1,99%
Nasdaq 17:14
24.934 -0,11%
Dow Jones 17:14
48.872 -0,22%
Londra 17:14
10.792 -1,08%
Francoforte 17:14
24.687 -2,36%

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Beiersdorf
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia di prodotti per la cura della persona, con un ribasso del 2,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Beiersdorf evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca che controlla il marchio Nivea rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Beiersdorf classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 105,9 Euro e primo supporto individuato a 104,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 106,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
