Francoforte: si concentrano le vendite su Beiersdorf

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia di prodotti per la cura della persona
, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Beiersdorf
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,94%, rispetto a +0,19% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di breve periodo della società tedesca che controlla il marchio Nivea
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 108,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 104,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 113,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)