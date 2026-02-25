Francoforte: si concentrano le vendite su Beiersdorf

compagnia di prodotti per la cura della persona

DAX

Beiersdorf

indice della Borsa di Francoforte

società tedesca che controlla il marchio Nivea

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,94%, rispetto a +0,19% dell').Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 108,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 104,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 113,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)