Milano 17:14
46.270 -1,99%
Nasdaq 17:14
24.934 -0,11%
Dow Jones 17:14
48.872 -0,22%
Londra 17:14
10.792 -1,08%
Francoforte 17:14
24.687 -2,36%

Francoforte: andamento negativo per Continental

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Continental
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che passa di mano con un calo del 3,77%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Continental rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 70,91 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 69,85. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 69,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
