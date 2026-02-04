Milano 14:39
Francoforte: luce verde per Continental

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Continental rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del produttore di pneumatici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 71,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,45.

