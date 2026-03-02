Milano 17:14
Francoforte: Gerresheimer si muove verso il basso

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la società di packaging, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,96%.

L'andamento di Gerresheimer nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico del produttore di contenitori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,79 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 16,52. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 15,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
