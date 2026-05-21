Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di packaging , in guadagno del 3,71% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Gerresheimer subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Nel breve periodo, il produttore di contenitori presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 27,37 Euro e supporto a 26,13. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 28,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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