Milano 17:16
46.274 -1,98%
Nasdaq 17:16
24.914 -0,19%
Dow Jones 17:16
48.851 -0,26%
Londra 17:16
10.785 -1,15%
Francoforte 17:15
24.699 -2,32%

Francoforte: movimento negativo per Infineon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,8%, rispetto a -1,85% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,44 Euro. Primo supporto visto a 43,79. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 42,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
