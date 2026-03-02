Francoforte: movimento negativo per Infineon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca
, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Infineon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,8%, rispetto a -1,85% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,44 Euro. Primo supporto visto a 43,79. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 42,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)