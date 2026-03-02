Londra: performance negativa per Mondi

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di carta e imballaggi
, con un ribasso del 2,77%.
Lo scenario su base settimanale di Mondi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Mondi
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,727 sterline. Supporto a 8,531. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8,923.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)