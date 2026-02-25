Milano 14:25
Accordo tra Shell e METLEN: cooperazione quinquennale per il mercato del GNL

(Teleborsa) - Shell e METLEN hanno sottoscritto un protocollo d'intesa (MoU) per stabilire un quadro di cooperazione nel settore della fornitura e del trading di gas naturale liquefatto (GNL). L'intesa, siglata a Washington D.C., coinvolge due realtà di primo piano quotate al London Stock Exchange e incluse nell'indice FTSE 100.

L'accordo prevede la fornitura e il trading di un volume compreso tra 0,5 e 1,0 miliardi di metri cubi (bcm) all'anno per il quinquennio 2027–2031. Le consegne saranno dirette agli impianti di rigassificazione greci di Revithoussa e Alexandroupolis. Shell, in quanto principale acquirente di GNL dagli Stati Uniti, sfrutterà il proprio portafoglio globale e le avanzate capacità di spedizione per supportare il fabbisogno energetico dell'area.

Un pilastro fondamentale dell'intesa è l'utilizzo del Corridoio Verticale del Gas (Vertical Gas Corridor), un'iniziativa che permetterà l'accesso a ulteriori mercati europei oltre il Sud-est Europa. Questa sinergia mira a rafforzare la resilienza energetica del continente e a consolidare il ruolo della Grecia come hub energetico strategico regionale.

Evangelos Mytilineos, Executive Chairman di METLEN, ha dichiarato: "Questo MoU con Shell segna un passo importante nel rafforzamento del ruolo di METLEN nei mercati europei del gas naturale. La nostra cooperazione conferma il nostro impegno comune a migliorare la resilienza energetica dell'Europa, sostenendo al contempo l'evoluzione della Grecia in un hub energetico chiave nella regione".
