Madrid: giornata depressa per Aena

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore degli aeroporti spagnolo
, con una flessione del 2,44%.
Lo scenario su base settimanale di Aena
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Aena
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,74. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25,47.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)