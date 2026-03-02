Madrid: giornata depressa per Aena

gestore degli aeroporti spagnolo

Aena

Ibex 35

Aena

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,44%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,74. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)