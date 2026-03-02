Matica Fintec, Intermonte SIM subentra a Integrae SIM come Specialist

Matica Fintec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha comunicato cheha rassegnato le proprieper ragioni personali, con effetto immediato.Il consiglio ha contestualmente provveduto alla, quale consigliere non esecutivo, in sostituzione del membro dimissionario. Dal 2021 è stato membro del CdA di Panini, società poi incorporata in Matica Fintec con efficacia dal 1° marzo 2026, e ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Panini North America, realtà strategica per il Gruppo Matica che contribuisce in modo significativo al fatturato complessivo e rappresenta una delle principali linee di business in termini di volumi e potenzialità di sviluppo.La società ha conferito l'incarico di operatore, con decorrenza dal 1 aprile 2026. Intermonte SIM subentrerà nel ruolo di operatore specialista a Integrae SIM che ricoprirà l'incarico fino al 31 marzo 2026 incluso.