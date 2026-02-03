Confinvest: trasmesse a Borsa Italiana le ultime attestazioni per il reverse take-over

Confinvest

(Teleborsa) -, market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e fondata nel 1983, rende noto che, in data odierna, sono state rilasciate in favore di Borsa Italiana da parte di Integrae SIM, nella sua qualità di Euronext Growth Advisor, le attestazioni di cui alla Scheda Quattro, Parte II, del Regolamento Euronext Growth Advisor.La nota ricorda che, in data 18 luglio 2025, Confinvest aveva rilasciato le attestazioni di cui alla Scheda Sette, Parti I e II, del Regolamento Euronext Growth Milan e Integrae SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor, aveva rilasciato le attestazioni previste dalla Scheda Quattro, Parte I del Regolamento Euronext Growth Advisor.