Matica Fintec, ricavi pro forma volano a 79,4 milioni nel 2025 dopo le acquisizioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nei sistemi tecnologici per l’emissione di card digitali, ha esaminato irelativi all'. I dati riflettono la nuova e più ampia dimensione industriale del Gruppo a seguito dellefinalizzate nell'anno, tra cui Panini, Panini North America, Matica Corp e DISK Korea.I risultati pro forma, calcolati ipotizzando l'efficacia delle acquisizioni per l'intero esercizio, mostrano una crescita dimensionale straordinaria. Isi attestano a 79,4 milioni di euro, segnando un incremento del 273% rispetto ai 21,3 milioni del 2024. L'raggiunge i, in crescita del 211%, al netto di costi straordinari e one-off per 7,1 milioni legati principalmente a consulenze legali, oneri di integrazione post-closing e riorganizzazioni del nuovo perimetro.L'si attesta invece a, evidenziando una redditività operativa ordinaria significativamente ampliata grazie al diverso mix di attività.L'risulta pari a 29,5 milioni, un valore giudicato coerente con il finanziamento delle operazioni straordinarie e con l'espansione del Gruppo. I, che riflettono le acquisizioni solo dalla loro data di efficacia, riportano ricavi per, Presidente di Matica Fintec, ha commentato: "I dati pro forma mostrano con chiarezza la nuova dimensione industriale raggiunta dal Gruppo nel 2025, in un anno caratterizzato da importanti operazioni di crescita per linee esterne. Il nuovo perimetro presenta una struttura di ricavi e una marginalità potenziale significativamente superiori rispetto al passato, confermando la validità del percorso intrapreso. Guardiamo al 2026 con determinazione e fiducia, consapevoli delle opportunità che la nuova configurazione del Gruppo ci permette di cogliere".