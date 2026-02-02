Yakkyo affida a Value Track SIM l’incarico di Euronext Growth Advisor

Yakkyo

(Teleborsa) -, PMI innovativa attiva nello sviluppo di soluzioni software integrate per il dropshipping e la vendita wholesale, ha annunciato di aver conferito in data odierna l’incarico di. La decisione è stata comunicata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (EGM).La Società ha precisato che l'efficacia dell'incarico è subordinata a un passaggio tecnico. Value Track SIM dovrà infatti rilasciare a Borsa Italiana laprevista dall'art. 17 del Regolamento Euronext Growth Advisor.