New York: andamento rialzista per Verisk Analytics

società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari

Nasdaq 100

Verisk Analytics

Verisk Analytics

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 213,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 209,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 217,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)