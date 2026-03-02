Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: andamento rialzista per Verisk Analytics

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Verisk Analytics
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Verisk Analytics rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Verisk Analytics è in rafforzamento con area di resistenza vista a 213,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 209,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 217,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```