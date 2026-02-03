Palantir, trimestrale e guidance sopra le attese. Ricavi 2025 a 4,48 miliardi di dollari

Palantir Technologies

(Teleborsa) -, azienda statunitense specializzata nell'analisi dei big data e importante fornitore del governo USA, ha chiuso ilconin crescita del 93% su base annua e del 22% su base trimestrale, raggiungendo 1,076 miliardi di dollari. Isono cresciuti del 70% su base annua e del 19% su base trimestrale, raggiungendo 1,407 miliardi di dollari.Palantir ha chiuso il trimestre con unrecord di 4,262 miliardi di dollari, con un aumento del 138% su base annua. L'è stato di 798 milioni di dollari, pari a un margine del 57%. L'è stato di 609 milioni di dollari, pari a un margine del 43%, mentre l'utile per azione rettificato di 0,25 dollari.Guardando all', i ricavi sono cresciuti del 56% su base annua, raggiungendo 4,475 miliardi di dollari. L'utile netto è stato di 1,625 miliardi di dollari, pari a un margine del 36%."Palantir è l'unica azienda a scegliere di concentrarsi esclusivamente sull'ampliamento della leva operativa resa possibile dai rapidi progressi dei modelli di intelligenza artificiale, un trend che abbiamo inizialmente chiamato "commodity cognition" ben prima che altri iniziassero a ripeterlo", ha affermatodi Palantir Technologies.Per il, la società prevede un fatturato compreso tra 1,532 e 1,536 miliardi di dollari e un utile operativo rettificato compreso tra 870 e 874 milioni di dollari.Per l', prevede: ricavi compresi tra 7,182 e 7,198 miliardi di dollari; ricavi commerciali negli Stati Uniti superiori a 3,144 miliardi di dollari, con un tasso di crescita di almeno il 115%; utile operativo rettificato compreso tra 4,126 e 4,142 miliardi di dollari; free cash flow rettificato compreso tra 3,925 e 4,125 miliardi di dollari.