Palantir, trimestrale e guidance sopra le attese. Ricavi 2025 a 4,48 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Palantir Technologies
, azienda statunitense specializzata nell'analisi dei big data e importante fornitore del governo USA, ha chiuso il quarto trimestre 2025
con ricavi negli Stati Uniti
in crescita del 93% su base annua e del 22% su base trimestrale, raggiungendo 1,076 miliardi di dollari. I ricavi
sono cresciuti del 70% su base annua e del 19% su base trimestrale, raggiungendo 1,407 miliardi di dollari.
Palantir ha chiuso il trimestre con un valore totale dei contratti
record di 4,262 miliardi di dollari, con un aumento del 138% su base annua. L'utile operativo rettificato
è stato di 798 milioni di dollari, pari a un margine del 57%. L'utile netto
è stato di 609 milioni di dollari, pari a un margine del 43%, mentre l'utile per azione rettificato di 0,25 dollari.
Guardando all'intero 2025
, i ricavi sono cresciuti del 56% su base annua, raggiungendo 4,475 miliardi di dollari. L'utile netto è stato di 1,625 miliardi di dollari, pari a un margine del 36%.
"Palantir è l'unica azienda a scegliere di concentrarsi esclusivamente sull'ampliamento della leva operativa resa possibile dai rapidi progressi dei modelli di intelligenza artificiale, un trend che abbiamo inizialmente chiamato "commodity cognition" ben prima che altri iniziassero a ripeterlo", ha affermato Alex C. Karp, co-fondatore e CEO
di Palantir Technologies.
Per il primo trimestre del 2026
, la società prevede un fatturato compreso tra 1,532 e 1,536 miliardi di dollari e un utile operativo rettificato compreso tra 870 e 874 milioni di dollari.
Per l'intero anno 2026
, prevede: ricavi compresi tra 7,182 e 7,198 miliardi di dollari; ricavi commerciali negli Stati Uniti superiori a 3,144 miliardi di dollari, con un tasso di crescita di almeno il 115%; utile operativo rettificato compreso tra 4,126 e 4,142 miliardi di dollari; free cash flow rettificato compreso tra 3,925 e 4,125 miliardi di dollari.