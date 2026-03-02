Crolla a New York AES

fornitore globale di energia elettrica

(Teleborsa) - Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa del 17,07%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,37 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,27. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,48.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)