Milano 9:50
46.744 +0,58%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:50
10.674 -0,12%
25.146 -0,45%

Parigi: performance negativa per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Pernod Ricard
Si muove verso il basso il colosso degli alcolici, con una flessione del 2,74%.
Condividi
```