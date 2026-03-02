Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:30
24.836 -0,50%
Dow Jones 17:30
48.716 -0,54%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.671 -2,43%

Parigi: calo per Unibail Rodamco Westfield

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Unibail Rodamco Westfield mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,29%, rispetto a -0,95% dell'indice di Parigi).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 104,7 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 103,2. L'equilibrata forza rialzista di Unibail Rodamco Westfield è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 106,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
