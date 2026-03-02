Parigi: calo per Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale
, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Unibail Rodamco Westfield
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,29%, rispetto a -0,95% dell'indice di Parigi
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 104,7 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 103,2. L'equilibrata forza rialzista di Unibail Rodamco Westfield
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 106,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)