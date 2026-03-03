Milano 10:49
44.548 -3,74%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:49
10.505 -2,55%
Francoforte 10:49
23.819 -3,32%

Parigi: Unibail Rodamco Westfield in forte discesa

Migliori e peggiori
Parigi: Unibail Rodamco Westfield in forte discesa
(Teleborsa) - Si muove in perdita il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,05% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Unibail Rodamco Westfield rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Unibail Rodamco Westfield confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 100,3 Euro con primo supporto visto a 97,99. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 97,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```