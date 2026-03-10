Milano 13:48
44.992 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:48
10.402 +1,48%
Francoforte 13:48
23.899 +2,09%

Parigi: brillante l'andamento di Unibail Rodamco Westfield

Migliori e peggiori
Parigi: brillante l'andamento di Unibail Rodamco Westfield
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.

La tendenza ad una settimana di Unibail Rodamco Westfield è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Unibail Rodamco Westfield mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 95,91 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 97,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 94,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```