Parigi: brillante l'andamento di Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.
La tendenza ad una settimana di Unibail Rodamco Westfield
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Unibail Rodamco Westfield
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 95,91 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 97,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 94,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)