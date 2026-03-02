Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:34
24.832 -0,51%
Dow Jones 17:34
48.687 -0,59%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Piazza Affari: brusca correzione per Banco BPM

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che tratta in perdita del 4,43% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,89 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12,12. Il peggioramento di Banco BPM è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
