Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - In forte ribasso l'istituto di credito lombardo
, che mostra un -4,42%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Popolare di Sondrio
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Banca Popolare di Sondrio
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)