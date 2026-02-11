Milano 13:12
46.419 -0,82%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:12
10.431 +0,75%
Francoforte 13:12
24.957 -0,12%

Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Banca Mediolanum

In forte ribasso la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che mostra un -6,56%.
