Piazza Affari: in calo Ferretti

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il costruttore di yacht di lusso
, che presenta una flessione del 2,84% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferretti
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferretti
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,805 Euro. Primo supporto visto a 3,737. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,707.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)