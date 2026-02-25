Ferretti, Kepler Cheuvreux conferma Buy e TP a 4,1 euro dopo conti

Ferretti

costruttore di yacht di lusso

FTSE Italia Mid Cap

Ferretti

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che segna un rialzo dello 0,82% alla Borsa di Milano, dopo i solidi risultati annunciati ieri che evidenziano ricavi in crescita del 5% ed un utile netto di 90,1 milioni (+2,2%). Risultati che gli analisti di Kepler Cheuvreux giudicano positivamente, confermano un giudizio Buy ed indicando un Target Price di 4,1 euro."Restiamo positivi su Ferretti che, basandoci esclusivamente sui fondamentali, dovrebbe ancora registrare un certo margine di rialzo rispetto ai livelli attuali, influenzato dalla lotta per il controllo del Board", sottolinea il broker, giudicando i risultati annunciati migliori delle attese e pienamente in linea con la guidance.Il trend delmostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,965 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,875. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,055.