Piazza Affari: andamento negativo per Unipol

Gruppo finanziario a assicurativo italiano

FTSE MIB

Unipol

società finanziaria e assicurativa

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,01%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,64.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)