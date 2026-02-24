Milano 11:08
Piazza Affari: andamento negativo per Unipol

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che sta segnando un calo del 2,01%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unipol rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la società finanziaria e assicurativa è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,64.

