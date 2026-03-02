Stellantis, Juergen Esser (CFO Danone) proposto per ingresso in CdA

Stellantis

Exor

Danone

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha pubblicato l'ordine del giorno e le note esplicative per l'(AGM) del 2026, che si terrà il2026 ad Amsterdam.Il mandato dicome amministratore esecutivo, e dicome amministratori non esecutivi, si concluderà al termine dell'assemblea generale. John Elkann è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di, mentre Robert Peugeot è proposto per la rielezione nel suo ruolo su designazione vincolante di Établissements Peugeot Frères/Peugeot Invest.Inoltre, il CdA di Stellantis, sulla base della raccomandazione del Comitato ESG, ha deciso di proporre la rielezione di Henri de Castries come amministratore non esecutivo e la nomina dicome ulteriore amministratore non esecutivo. Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni.Juergen Esser vanta una solida esperienza manageriale. Ha conseguito un diploma in Economia Politica presso la Friedrich-Wilhelms-Universitat di Bonn, in Germania, e ricopre attualmente il ruolo di Deputy CEO e Chief Financial, Technology & Data Officer di. Il consiglio ritiene che la sua nomina contribuirà a rafforzare ulteriormente le competenze complessive e l'efficacia operativa del consiglio.