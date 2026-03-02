Teleperformance, scendono le quotazioni a Parigi

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,83% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Teleperformance
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Teleperformance
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 50,38 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51,91, mentre il primo supporto è stimato a 48,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)