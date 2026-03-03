Milano 10:37
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,04%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 184,251. Primo supporto a 183,774. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 183,589.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
