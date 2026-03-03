Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Seduta negativa per il FTSE Mid Cap, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 58.574.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 58.026. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 59.671. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 57.477.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)