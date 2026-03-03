Milano 10:38
Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Vigoroso rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,57%.

L'esame di breve periodo del greggio WTI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,89 e primo supporto individuato a 67,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 78,46.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
